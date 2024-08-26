Подполье заявило об ударе по району нахождения истребителей F-16 ВСУ

Российские войска нанесли удар по ангару с техникой Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковске, где украинские войска могли спрятать два истребителя F-16. Об этом заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники.

По его словам, «прилеты» были зафиксированы не только по энергетике, но и по «ангару с недавно привезенной техникой».

«По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло», — сказал он.

Лебедев добавил, что результаты этого удара будут известны позже.

Накануне координатор подполья заявлял, что российские военные нанесли удары по пункту временной дислокации украинской армии и складу, расположенным в городе Славянск.

По его информации, ВС РФ также атаковали пункт временной дислокации ВСУ в Харькове.

Ранее сообщалось, что ВСУ раскрыли местонахождение истребителей F-16.