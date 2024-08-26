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Подполье заявило об ударе по району нахождения истребителей F-16 ВСУ

Лебедев: ВС РФ ударили по ангару в Ивано-Франковске, где ВСУ спрятали два F-16

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские войска нанесли удар по ангару с техникой Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковске, где украинские войска могли спрятать два истребителя F-16. Об этом заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники.

По его словам, «прилеты» были зафиксированы не только по энергетике, но и по «ангару с недавно привезенной техникой».

«По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло», — сказал он.

Лебедев добавил, что результаты этого удара будут известны позже.

Накануне координатор подполья заявлял, что российские военные нанесли удары по пункту временной дислокации украинской армии и складу, расположенным в городе Славянск.

По его информации, ВС РФ также атаковали пункт временной дислокации ВСУ в Харькове.

Ранее сообщалось, что ВСУ раскрыли местонахождение истребителей F-16.

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