Удар нанесен по военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волыни на западе Украины. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Волыни по бандеровцам прилетело», — сказал подпольщик.

Других подробностей он не привел.

Незадолго до этого Лебедев сообщал, что удар нанесен энергообъекту в Одессе на юге Украины.

Кроме того, СМИ Украины сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях страны, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.