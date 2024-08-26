Массированная ракетная атака ведется на Украину

Российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
Издание заявило о взрывах в ряде городов, в том числе в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове и Луцке.
В Киеве после взрывов начались перебои со светом и водой, о перебоях со светом также сообщают в Одессе.
«Глава Офиса президента Украины [Андрей] Ермак дал понять, что россияне наносят удар по украинской энергетике», — пишет «Страна.ua».
В Луцке зафиксировали прилет по объекту инфраструктуры. Крупнейшая энергетическая компания Украины отметила, что по всей стране введены экстренные отключения света.
Утром 26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников на Энгельс был поврежден многоэтажный дом.
По данным Mash, ВСУ атаковали Саратовскую область БПЛА «Бобер», похожими на самолеты.
Ранее в Минобороны РФ назвали число уничтоженных за ночь беспилотников.