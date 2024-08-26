Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Массированная ракетная атака ведется на Украину

В нескольких городах Украины произошли взрывы

close
100%
Zamir Usmanov/Global Look Press

Российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Издание заявило о взрывах в ряде городов, в том числе в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове и Луцке.

В Киеве после взрывов начались перебои со светом и водой, о перебоях со светом также сообщают в Одессе.

«Глава Офиса президента Украины [Андрей] Ермак дал понять, что россияне наносят удар по украинской энергетике», — пишет «Страна.ua».

В Луцке зафиксировали прилет по объекту инфраструктуры. Крупнейшая энергетическая компания Украины отметила, что по всей стране введены экстренные отключения света.

Утром 26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников на Энгельс был поврежден многоэтажный дом.

По данным Mash, ВСУ атаковали Саратовскую область БПЛА «Бобер», похожими на самолеты.

Ранее в Минобороны РФ назвали число уничтоженных за ночь беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами