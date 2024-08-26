Российские военные уничтожили беспилотники ВСУ над двумя регионами РФ

Средства противовоздушной обороны с 6:00 до 6:30 мск, 26 августа, уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над двумя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки, ударив по объектам в Брянской и Ярославской областях.

Незадолго до этого сообщалось, что беспилотники атаковали Саратовскую область. Дрон попал в многоэтажку, пострадали люди. Также в поселке Прибрежный Энгельсского района повреждения получили четыре частных дома.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.