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Четыре частных дома повреждены в Саратовской области после атаки беспилотников

Бусаргин: четыре дома повреждены в поселке Прибрежный под Саратовом из-за БПЛА

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Телеграм-канал «Роман Бусаргин»

Четыре частных дома повреждены в поселке Прибрежный Энгельсского района Саратовской области после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. Специалисты экстренных служб и администрации прибыли на место ЧП. Губернатор заверил, что гражданам будет оказана вся необходимая помощь.

26 августа Бусаргин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома.

Позднее чиновник уточнил, что во время атаки на Саратов БПЛА попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате ЧП пострадали несколько человек.

В связи с происшествием саратовский аэропорт «Гагарин» ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Ранее появилось видео падения обломков беспилотника в саратовском Энгельсе.

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