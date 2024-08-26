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Утром над Орловской областью уничтожили несколько беспилотников

Губернатор Клычков: силы ПВО утром сбили три БПЛА над Орловской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) рано утром сбили три беспилотных летательных аппарата над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

«На местах происшествий работают оперативные службы. В настоящий момент информация о повреждениях или пострадавших отсутствует», — отметил глава области.

Кроме того, министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что российская система ПВО сбила три беспилотника в регионе.

Утром 26 августа Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией Российской Федерации.

Во время атаки на Саратов дрон попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате этого несколько квартир получили повреждения, имеются пострадавшие, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, врачи борются за ее жизнь.

Ранее аэропорт в Белгороде подвергся атаке украинского дрона.

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Атаки БПЛА на Россию
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