Несколько беспилотников сбили в Тульской области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотных летательных аппарата в Тульской области. Об этом сообщило министерство по региональной безопасности области, передает ТАСС.
В результате атаки никто не пострадал, повреждений зафиксировано не было.
«26 августа над Тульской областью была пресечена атака трех беспилотников. Организовано реагирование экстренных служб», — отметили в министерстве.
Утром 26 августа Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией Российской Федерации.
Во время атаки на Саратов дрон попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате этого несколько квартир получили повреждения, имеются пострадавшие, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, врачи борются за ее жизнь. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее аэропорт в Белгороде подвергся атаке украинского дрона.