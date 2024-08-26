Несколько беспилотников сбили в Тульской области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотных летательных аппарата в Тульской области. Об этом сообщило министерство по региональной безопасности области, передает ТАСС.

В результате атаки никто не пострадал, повреждений зафиксировано не было.

«26 августа над Тульской областью была пресечена атака трех беспилотников. Организовано реагирование экстренных служб», — отметили в министерстве.

Утром 26 августа Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией Российской Федерации.

Во время атаки на Саратов дрон попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате этого несколько квартир получили повреждения, имеются пострадавшие, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, врачи борются за ее жизнь. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее аэропорт в Белгороде подвергся атаке украинского дрона.