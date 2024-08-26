В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь над территорией России беспилотников

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили двадцать украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать украинских БпЛА», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.

Девять дронов были сбиты над Саратовской областью, три — над Курской областью, по два беспилотника — над Белгородской, Брянской и Тульской областями. Еще по одному беспилотнику силы ПВО сбили над Орловской и Рязанской областями.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что во время атаки на Саратов беспилотник попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате пострадали четыре человека.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.