Опубликовано видео падения обломков беспилотника в Саратовской области

Появилось видео падения обломков сбитого беспилотника в Энгельсе Саратовской области. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видео видно, как обломки дрона упали на парковку жилого дома в Энгельсе. Вследствие падения БПЛА повреждены крыша дома, квартира на верхнем этаже и более десяти автомобилей.

26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома.

Позднее чиновник уточнил, что во время атаки на Саратов БПЛА попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате ЧП пострадали несколько человек.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.