Этой весной главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский столкнулся с призывами к отставке. Теперь, после провального отступления украинской армии под Харьковом, он пытается реабилитироваться в Курской области, сообщает The Telegraph.

Издание напомнило, что Сырский начал свою военную карьеру еще при Советском Союзе, затем он стал служить на Украине. Решения, которые принимал генерал-полковник во время активных военных действий в Артемовске (украинское название Бахмут), привели к большим потерям в живой силе ВСУ.

В публикации не исключили, что решение о судьбе главкома могут принять в ближайшие недели.

В субботу, 24 августа, стало известно, что Сырскому присвоили новое воинское звание. Президент Украины Владимир Зеленский назначил его на пост главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года, уволив Валерия Залужного, который занимал эту должность с 2021 года. Президент отмечал, что Сырский обладает «успешным опытом защиты и наступления» — он руководил «Киевской оборонной операцией» и командовал в боях в Харьковской области осенью 2022 года.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.