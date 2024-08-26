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В Германии рассказали о последствиях потери Украиной Покровска

Репке: сдача Покровска станет для ВСУ потерей неизмеримого масштаба

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Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Утрата Покровска обернется для Киева потерей неизмеримого масштаба. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.

«Просто невозможно переоценить, что будет означать для всего украинского фронта на Востоке потеря Покровска», — заявил он.

При этом Репке уверен, что на данный момент нет метода замедлить российское наступление на данном направлении.

18 августа вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР срочно эвакуироваться.

Позже советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев эвакуирует из Покровска архивы и органы госвласти. Это связано с активным продвижением российских войск.

До этого авторы чешского издания iDNES писали, что тяжелая ситуация, в которой оказались подразделения ВСУ на данном направлении, связана с нехваткой солдат.

Ранее в ДНР сообщили об освобождении Ивано-Дарьевки и Лозоватского.

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