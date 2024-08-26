В Курской области нашли и уничтожили разведгруппу ВСУ

Российские пехотинцы уничтожили украинскую разведгруппу из трех человек в районе села Нижняя Паровая, расположенного в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. В распоряжение агентства было передано видео с места инцидента.

«Ликвидировала группу украинских разведчиков, входивших в состав 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — отметил источник в силовых ведомствах.

До этого также поступали сообщения о ликвидации различных разведывательных и диверсионных подразделений ВСУ в этом регионе.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.