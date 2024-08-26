Над Брянской областью сбили беспилотник

Пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Об этом написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил он.

Богомаз поблагодарил военнослужащих минобороны за защиту региона.

До этого сообщалось, что в небе над Курской областью уничтожили ракету ВСУ и беспилотник самолетного типа. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он поблагодарил операторов российских систем противовоздушной обороны и защитников границы за работу.

В Минобороны РФ также рассказали о неудачной попытке ВСУ атаковать Белгородскую область. Украинский беспилотник был уничтожен в небе над регионом.

Ранее аэропорт в Белгороде подвергся атаке украинского дрона.