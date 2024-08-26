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Выпущенная из Газы ракета упала в центральной части Израиля

Выпущенная «Хамасом» ракета упала в центральной части Израиля впервые с января

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Amir Cohen/Reuters

В израильском городе Ришон-ле-Цион, находящемся в 7 км к югу от Тель-Авива, упала ракета, выпущенная палестинским «Хамасом» из южной части сектора Газа. Последний обстрел города с этой территории произошел в январе, пишет издание «Коммерсантъ».

Информация о пострадавших и разрушениях пока нет

«После сигнала тревоги в Ришон-ле-Ционе стало известно, что один снаряд, выпущенный из южной части сектора Газа, приземлился на открытой местности», — сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Боевики «Хамаса» подтвердили свою ответственность за запуск ракеты.

Накануне ракетного обстрела представитель «Хамаса» Усама Хамдан опроверг слухи о возможном скором соглашении о прекращении огня. Он заявил, что палестинская сторона отвергла условия, предложенные Израилем, и настаивает на подписании соглашения на основе июльских договоренностей.

25 августа, в Каире состоялся новый раунд переговоров о прекращении огня и освобождении заложников с участием посредников. Делегация «Хамаса» встретилась с ними, ознакомилась с результатами обсуждений и потребовала вернуться к прежним условиям.

Как сообщает Reuters, новые требования Израиля касались освобождения палестинских заключенных и контроля ЦАХАЛа над частью сектора Газа.

Ранее Израилю посоветовали надавить на Иран.

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