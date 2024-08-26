Российская армия доминирует по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения. И в общей сложности мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия», — заявил он.

Он добавил, что хоть противнику удалось прорваться через границу РФ, российские войска продолжают их планомерно уничтожать.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и складу, расположенные в городе Славянске в ДНР.

25 августа Лебедев также сообщил, что Вооруженные силы России ударили по временному пункту дислокации ВСУ в Харькове. По его данным, Вооруженные силы Украины потеряли около 40 военных.

Ранее российские истребители ударили ракетами по солдатам и технике ВСУ в Курской области.