Зеленский назвал действия ВСУ под Курском частью крупной военно-политической операции

Президент Украины Зеленский назвал действия ВСУ в Курской области частью «крупной военно-политической» операции. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Как заявил глава государства, украинская армия сорвала наступательную операцию Вооруженных сил России.

«Их следующий шаг был, они уже все подготовили на севере нашего государства, как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области. И разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город. Мы смогли это сделать раньше.

Курская операция – это часть крупной военно-политической, военно-дипломатической операции», — сказал Зеленский.

По его словам, действия Украины направлены на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».