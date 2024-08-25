США продлили присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных групп

США продлят присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных ударных групп. Об этом сообщает Пентагон.

«Министр подтвердил право Израиля на самозащиту и продолжение поддержки США обороны Израиля против Ирана и его региональных партнеров. Как часть этой поддержки министр приказал сохранить присутствие в регионе двух ударных авианосных групп», — сообщили в Пентагоне.

В пресс-службе уточнили, что глава военного ведомства Ллойд Остин рассказал об этом в ходе очередного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

До этого в Пентагоне сообщили о готовности поддержать Израиль в конфликте с «Хезболлой».

22 августа американский авианосец Abraham Lincoln с истребителями F-35C и F/A-18 Block III прибыл на Ближний Восток. Переброску авианосца связали с угрозой Израилю со стороны Ирана.

Ранее в Иордании предупредили об угрозе войны на Ближнем Востоке.