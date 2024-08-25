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В Израиле рассказали о последствиях атаки «Хезболлы»

В ЦАХАЛ заявили, что при атаке «Хезболлы» армейские базы не пострадали

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Violeta Santos Moura/Reuters

В результате атаки со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла» не было зафиксировано попаданий по израильским военным базам. Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

Также представитель пресс-службы ЦАХАЛ отметила, что ливанские ракеты и беспилотники «не смогли долететь» до базы Глилот, расположенной рядом с Тель-Авивом, которая стала целью «Хезболлы».

До этого лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что удар шиитского вооруженного движения по Израилю в ответ на ликвидацию в Бейруте командующего движения Фуада Шокра отложили по ряду причин, в том числе из-за проведения переговоров о прекращении огня в Газе.

Позже Насрулла сообщил, что группировка готова в будущем применить свои баллистические и высокоточные ракеты против Израиля, если это потребуется. При этом он подчеркнул, что снаряды могут быть использованы в будущем.

Ранее ООН обратилась к Израилю и «Хезболле».

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