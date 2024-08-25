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Кадыров сообщил о захвате опорного пункта ВСУ и пленных

Кадыров: бойцы отряда «Ахмат» захватили опорный пункт ВСУ и пленных

Бойцы отряда «Ахмат» захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, работа была проведена совместно с батальоном 4-й бригады 3-й армии Южного военного округа (ЮВО). В ходе боя были захвачены два украинских военнослужащих, один из которых проходил службу в 24-й отдельной штурмовой бригаде ранее входившей в штурмовой батальон «Айдар».

До этого Кадыров рассказал об эвакуации 51 срочника из поселка в Курской области. Они были вывезены на легковых автомобилях из населенного пункта Уланок. Для их эвакуации военным, служащим по контракту, пришлось прорываться туда под плотным минометным огнем. Вывозили бойцов тремя рейсами.

24 августа глава Чечни заявлял, что российские бойцы вывели из окружения в Курской области 40 срочников. В течение 18 дней бойцы пробирались через леса и заслоны противника к российским военным частям.

Ранее командир спецназа «Ахмат» призвал отправить срочников на СВО.

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Операция на Украине
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