«Хезболла» готова применить против Израиля баллистические ракеты

Лидер шиитского вооруженного движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что группировка готова в будущем применить свои баллистические и высокоточные ракеты против Израиля, если это потребуется. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Al Manar.

«У «Хезболлы» нет намерений использовать баллистические и высокоточные ракеты против Израиля», — сказал он.

При этом Насрулла подчеркнул, что они могут быть использованы в будущем.

До этого он заявил, что необходимости в прямой помощи Ирана и Сирии против Израиля нет, хотя эти страны помогают палестинцам сопротивляться еврейскому государству. Лидер «Хезболлы» добавил, обращаясь к противникам движения внутри Ливана, что им не следует мешать борьбе шиитской организации против внешнего врага.

«Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее стало известно, почему «Хезболла» отложила удар по Израилю.