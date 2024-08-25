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«Хезболла» готова применить против Израиля баллистические ракеты

«Хезболла» готова применить против Израиля баллистические и высокоточные ракеты

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Global Look Press

Лидер шиитского вооруженного движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что группировка готова в будущем применить свои баллистические и высокоточные ракеты против Израиля, если это потребуется. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Al Manar.

«У «Хезболлы» нет намерений использовать баллистические и высокоточные ракеты против Израиля», — сказал он.

При этом Насрулла подчеркнул, что они могут быть использованы в будущем.

До этого он заявил, что необходимости в прямой помощи Ирана и Сирии против Израиля нет, хотя эти страны помогают палестинцам сопротивляться еврейскому государству. Лидер «Хезболлы» добавил, обращаясь к противникам движения внутри Ливана, что им не следует мешать борьбе шиитской организации против внешнего врага.

«Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее стало известно, почему «Хезболла» отложила удар по Израилю.

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