Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему «Хезболла» отложила удар по Израилю

Удар «Хезболлы» по Израилю отложили по ряду причин, включая переговоры по Газе

close
100%
Omar Sanadiki/Reuters

Удар «Хезболлы» по Израилю в ответ на ликвидацию в Бейруте командующего движения Фуада Шокра отложили по ряду причин, в том числе из-за проведения переговоров о прекращении огня в Газе. Об этом сообщил лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла, передает телеканал Al Manar.

«Мы понимали, что Израиль и его союзник США готовились к нашему ответу, и спешка в таких обстоятельствах означала бы поражение. Кроме того, мы хотели дать шанс переговорам по Газе», — заявил Насрулла.

Он добавил, что «Хезболла» в воскресенье решила действовать отдельно от союзников, исходя «из собственных соображений, которые будут раскрыты позднее».

22 августа Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В сообщении оборонного ведомства отмечается, что в районе Шихин были обнаружены боевики «Хезболлы», которые ранее обстреливали район Зарита. В ответ ЦАХАЛ нанесли удар по зданию, где находились члены движения.

Ранее в ЕС назвали критическим уровень опасности на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами