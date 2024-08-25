Стало известно, почему «Хезболла» отложила удар по Израилю

Удар «Хезболлы» по Израилю в ответ на ликвидацию в Бейруте командующего движения Фуада Шокра отложили по ряду причин, в том числе из-за проведения переговоров о прекращении огня в Газе. Об этом сообщил лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла, передает телеканал Al Manar.

«Мы понимали, что Израиль и его союзник США готовились к нашему ответу, и спешка в таких обстоятельствах означала бы поражение. Кроме того, мы хотели дать шанс переговорам по Газе», — заявил Насрулла.

Он добавил, что «Хезболла» в воскресенье решила действовать отдельно от союзников, исходя «из собственных соображений, которые будут раскрыты позднее».

22 августа Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В сообщении оборонного ведомства отмечается, что в районе Шихин были обнаружены боевики «Хезболлы», которые ранее обстреливали район Зарита. В ответ ЦАХАЛ нанесли удар по зданию, где находились члены движения.

Ранее в ЕС назвали критическим уровень опасности на Ближнем Востоке.