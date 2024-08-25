В Израиле заверили, что США не участвовали в ударах по «Хезболле» в Ливане

Представитель пресс-службы армии обороны Израиля Авихай Адраи заявил, что Вооруженные силы США не оказывали содействия ЦАХАЛ в нанесении превентивных ударов по позициям группировки «Хезболла» на юге Ливана. Его слова приводит РИА Новости.

«Удары были израильскими, благодаря силам и средствам Израиля», — сказал он.

По его словам, «разговор об участии США в этом случае неуместен».

Он отметил, что Израиль обнаружил утром подготовку «Хезболлы» нанести ракетный по центральной и северной части страны.

«Мы предприняли превентивные удары, чтобы предотвратить угрозу. Приблизительно были нанесены удары по 40 целям», — сказал он.

По его словам, Израиль предотвратил большую часть задуманного «Хезболлой» плана.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля перехватила все беспилотники, запущенные по «стратегической цели» группировкой «Хезболла».

Ранее Байден переговорил с Нетаньяху о прекращении огня в Газе.