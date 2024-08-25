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Российские военные ударили по пункту дислокации ВСУ в Славянске

Подпольщик Лебедев: удары нанесены по пункту дислокации ВСУ и складу в Славянске

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военные нанесли удары по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и складу, расположенные в городе Славянске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на своих коллег заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости.

По его информации, один удар был нанесен в 17:10 мск, он был с сильной детонацией и мощным взрывом. Второй удар пришелся по личному составу украинский войск, он был нанесен в 17:25.

25 августа Лебедев также сообщил, что Вооруженные силы России ударили по временному пункту дислокации ВСУ в Харькове. По его данным, Вооруженные силы Украины потеряли около 40 военных.

В этот же день экипажи истребителей Су-25 Вооруженных сил РФ ударили авиационными ракетами по скоплению живой силы и техники армии Украины в приграничном районе Курской области. По информации Минобороны России, все цели удалось уничтожить.

Ранее на Украине признали, что ВСУ терпят поражение.

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