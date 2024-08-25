Над Курской областью сбили беспилотник

Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны около 16:05 по московскому времени сбили украинский беспилотник над Курской областью.

«25 августа около 16:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО беспилотник был уничтожен над территорией Курской области.

До этого сообщалось, что в небе над Курской областью уничтожили ракету ВСУ и беспилотник самолетного типа. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он поблагодарил операторов российских систем противовоздушной обороны и защитников границы за работу.

Также стало известно, что 24 августа над Курской областью сбили четыре ракеты Вооруженных сил Украины.

Ранее подполье сообщило об уничтожении склада ВСУ с ракетным вооружением.