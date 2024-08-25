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Подполье сообщило, что Киев ведет эвакуацию из Николаевской и Херсонской областей

РИА: Киев уже неделю ведет эвакуацию из Николаевской и Херсонской областей

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РИА «Новости»

Киев в течение недели ведет эвакуацию из населенных пунктов Николаевской и подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

«С Николаева передают, что уже как неделю проводят эвакуацию приграничных населенных пунктов Николаевской и Херсонской областей», — сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что среди прочего были замечены большие группы иностранных военных.

Лебедев отметил, что после выезда местного населения жилые дома будут использоваться в качестве огневых точек, складов боеприпасов и мест дислокации для ВСУ.

Лебедев до этого сообщал, что российские войска поразили в Сумах склад с ракетным вооружением Вооруженных сил Украины. Ссылаясь на данные своих коллег, атака была проведена в районе промзоны на Линейной, там зафиксировали мощный двойной прилет. На складе, по данным подполья, были новые ракеты, в том числе для средств противовоздушной обороны ВСУ.

Ранее вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области.

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