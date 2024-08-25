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Российские истребители ударили ракетами по солдатам и технике ВСУ в Курской области

МО РФ: Су-25 ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области

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Минобороны России

Экипажи Су-25 Вооруженных сил РФ ударили авиационными ракетами по скоплению живой силы и техники армии Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, все цели удалось уничтожить.

До этого экипаж российского вертолета Ми-35М нанес удар по бронированной технике ВСУ. В Минобороны рассказали, что во время атаки военнослужащие страны использовали авиационные ракеты. При этом координаты для удара им сообщил передовой авиационный наводчик.

22 августа командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские солдаты подбили танк Abrams на территории Курской области. Также бойцам ВС РФ удалось ликвидировать еще «десяток единиц техники» украинских войск, включая пикапы.

Ранее стало известно, что российские войска за неделю уничтожили четыре вертолета ВСУ в зоне спецоперации.

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