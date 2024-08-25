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Российская армия уничтожила пункт дислокации иностранных наемников ВСУ

МО РФ: Россия уничтожила наемников и живую силу ВСУ в 147 районах в зоне СВО

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Thomas Peter/Reuters

Войска ВС Российской Федерации поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, цели удалось поразить с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
 
Также средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь американских реактивных снарядов HIMARS и 41 беспилотник ВСУ.

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что российские войска поразили в Сумах склад с ракетным вооружением Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным его коллег, в районе промзоны на Линейной зафиксировали мощный двойной прилет. На складе, по данным подполья, были новые ракеты, в том числе для средств противовоздушной обороны (ПВО).

Он отмечал, что ВС РФ использовали восемь ФАБ для удара по крупному железнодорожному узлу «Станция Хутор Михайловский» в Сумской области.

Ранее вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области.

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