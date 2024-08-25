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Российская армия нанесла поражение шести бригадам ВСУ в ДНР

МО РФ сообщило о поражении ВСУ в 11 населенных пунктах Украины

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РИА «Новости»

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что бои шли в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский. Кроме того, сражения велись в поселеньях Кругленькое, Любимовка, Михайловка, а также в Новой Сорочине, Плехово, Снагости и Рубанщине.

Также в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией российской армии были нанесены удары в Сумской области. Атаки велись по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й, 54-й, 61-й и 115-й механизированных, а также 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Кроме того, ВС РФ атаковали 92-ю штурмовую бригаду ВСУ, 1-ю бригаду нацгвардии, 101-ю и 103-ю бригаду теробороны.

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразило атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Украинская армия потеряла до 40 человек, танк, четыре бронеавтомобиля и две машины.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.

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