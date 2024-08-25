ВС РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразило атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бои проходили в районах населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев, Черкасское Поречное. Кроме того, сорваны попытки атаки в районах населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки, Спальное. Украинская армия потеряла до 40 человек, танк, четыре бронеавтомобиля и две машины.

Отмечается, что выявление диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, продолжается.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что боевые действия в Курской области шли накануне без перерыва, но обстановка находится под контролем. До этого он заявлял, что его бойцы за сутки уничтожили свыше 10 единиц техники Вооруженных сил Украины в Курской области. В свою очередь в Минобороны РФ сообщали, что в течение суток украинская армия потеряла более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники в приграничных районах Курской области.

Ранее стало известно, что Курская область получила дополнительные средства артиллерийского вооружения.