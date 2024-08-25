В Белгородской области предотвратили атаку дрона ВСУ

Российские военные предотвратили атаку дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что около 10:50 мск в небе над регионом заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. После этого здесь сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) и успешно уничтожили украинский дрон.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <...> по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Утром 25 августа в воздушном пространстве Белгородской области также сбили один дрон ВСУ. В пресс-службе министерства обороны страны отметили, что украинские бойцы пытались нанести удар при помощи беспилотника самолетного типа.

24 августа БПЛА атаковал легковой автомобиль в селе Никольское в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, из-за действий ВСУ пострадал водитель. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму правого предплечья.

Ранее дрон ВСУ повредил здание командно-диспетчерского пункта на территории аэропорта в Белгороде.