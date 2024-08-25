Раскрыта сумма, которую Польша потратила на помощь Украине

Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП, что приравнивается к сумме около 100 миллиардов злотых (более $26 миллиардов). Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире YouTube-канала Zero.

«Мы действительно дали Украине много техники по отношению к нашим возможностям. В сумме помощь для Украины, вся, то есть и военная и не военная, гуманитарная — это около 3,3% нашего ВВП брутто», — заявил Дуда.

По словам польского лидера, Варшава передала Украине большое количество техники, среди которой танки, самолеты, бронетехника.

Дуда подчеркнул, что Польша передала Вооруженным силам Украины почти 400 танков – танки Т-72, PT-91 Twardy, Leopard, бронетранспортеры. Кроме того, Варшава направила Киеву боевые машины пехоты, самоходные гаубицы Krab, ракетные установки, 10 самолетов МиГ-29, 10 вертолетов.

9 августа сообщалось, что страны Восточной Европы испытывают трудности с пополнением рядов своих армий. По этой причине они не готовы к вероятному военному конфликту с Россией. Отмечалось, что проблемы с набором военнослужащих испытывают Венгрия, Польша, Румыния, а также Словакия и Чехия.

Ранее экс-помощник Рейгана призвал прекратить помощь ВСУ.