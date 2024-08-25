Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области

Боевые действия в Курской области шли накануне без перерыва, но обстановка находится под контролем. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«У нас обстановка подконтрольная, рабочая. Больших изменений не претерпела линия боевого соприкосновения», — рассказал генерал-майор.

Алаудинов добавил, что за вчерашний день тоже было уничтожено «много противника и единиц техники».

До этого командир спецназа «Ахмат» заявлял, что его бойцы за сутки уничтожили свыше 10 единиц техники Вооруженных сил Украины в Курской области. Один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре транспортные единицы и две артиллерийские установки были уничтожены на Суджанском направлении.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщали, что в течение суток украинская армия потеряла более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники в приграничных районах Курской области.

Ранее сообщалось, что два срочника из Свердловской области остаются в плену ВСУ.