Курская область получила дополнительные средства артиллерийского вооружения

Российские солдаты, принимающие участие в боевых действиях в Курской области, получили дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что всего в группу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий поступило 45 запросов от регионов страны о предоставлении военной техники. Оперативный штаб Курской области направил 29 таких запросов.

«17 вопросов решены. Новые поступившие — в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в публикации.

По информации ведомства, от оперативного штаба Белгородской области поступило восемь запросов на поставку дополнительных средств защиты. Все они уже были рассмотрены и одобрены.

Аналогичное число запросов направил оперативный штаб Брянской области. Его обращения также были реализованы, и новых пока не поступало.

«По выполнению графика поставок ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники. — «Газета.Ru») выполнены 17 мероприятий. Сроки соблюдаются», — уточнили в министерстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил цели атаки на Курскую область.