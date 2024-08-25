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Гладков сообщил о последствиях утренней атаки ВСУ в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали беспилотниками два населенных пункта Белгородского района

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками два населенных пункта Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Петровка беспилотник сбросил взрывное устройство. Из-за этого в частном домовладении повреждены кровля и фасад. Осколки беспилотника посекли легковой автомобиль. Еще в одном частном доме оказался поврежден забор и транспортное средство.

Еще один дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом и выбил окна и повредил фасад. В одной из квартир оказалась повреждена внутренняя отделка и разрушен балкон.

В селе Соловьевка после сброса взрывчатки с беспилотника полностью сгорел коммерческий объект.

До этого следователи завели уголовное дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области.

22 августа украинские БПЛА атаковали два села в Белгородской области. Одной из целей стал населенный пункт Ясные Зори, где в результате сброса взрывного устройства с дрона был поврежден один частный дом и легковой автомобиль. Как рассказал Гладков, в здании оказались выбиты окна. Он добавил, что еще один беспилотник взорвался в селе Веселая Лопань. Здесь также был поврежден частный дом. При этом никакой информации о раненых не поступало.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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