Гладков сообщил о последствиях утренней атаки ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками два населенных пункта Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Петровка беспилотник сбросил взрывное устройство. Из-за этого в частном домовладении повреждены кровля и фасад. Осколки беспилотника посекли легковой автомобиль. Еще в одном частном доме оказался поврежден забор и транспортное средство.

Еще один дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом и выбил окна и повредил фасад. В одной из квартир оказалась повреждена внутренняя отделка и разрушен балкон.

В селе Соловьевка после сброса взрывчатки с беспилотника полностью сгорел коммерческий объект.

До этого следователи завели уголовное дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области.

22 августа украинские БПЛА атаковали два села в Белгородской области. Одной из целей стал населенный пункт Ясные Зори, где в результате сброса взрывного устройства с дрона был поврежден один частный дом и легковой автомобиль. Как рассказал Гладков, в здании оказались выбиты окна. Он добавил, что еще один беспилотник взорвался в селе Веселая Лопань. Здесь также был поврежден частный дом. При этом никакой информации о раненых не поступало.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.