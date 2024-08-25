В Израиле заявили о сорванных планах выпустить по стране еще 6 тыс. ракет

Шиитская группировка «Хезболла» планировала выпустить по Израилю до шести тысяч ракет и БПЛА. Об этом сообщает израильский 12 канал.

По данным ЦАХАЛ, с 8 октября 2023 года «Хезболла» выпустила по Израилю 6700 ракет и БПЛА.

Утром 25 августа в «Хезболле» заявили о запуске свыше 320 ракет по позициям армии Израиля.

До этого сообщалось, что около сотни израильских истребителей 25 августа поразили 40 точек запуска ракет «Хезболлы» и тысячи хранившихся на складах снарядов, большую часть которых планировалось выпустить по центральной части страны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

Эскалация отношений между сторонами достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. В ответ 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее стало известно, что «Хезболла» планировала атаковать аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.