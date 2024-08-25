Израиль заявил, что действует против «Хезболлы» в одиночку

Израиль заранее предупредил США о подготовке удара по «Хезболле». Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на израильского чиновника.

По данным издания, предупреждение прозвучало после получения сообщений о грядущей атаке со стороны ливанского движения.

«Израиль действует против «Хезболлы» в одиночку, но в полной координации с США», — заявил собеседник издания.

Израильский чиновник также рассказал Axios, что Израиль получил разведданные о готовящейся атаке своей территории. После этого Тель-Авив предупредил США о намерении нанести превентивный удар.

Незадолго до этого представитель «Хезболлы» заявил, что ливанское движение готово дать жесткий ответ на атаки со стороны Армии обороны Израиля, если в результате ударов пострадают мирные жители Ливана. В настоящее время «Хезболла» находится в состоянии максимальной готовности.

В свою очередь около ста истребителей ЦАХАЛ подорвали тысячи ракет шиитского движения «Хезболла», хранившихся в контейнерах на территории Ливана.

Ранее в Израиле на двое суток ввели режим чрезвычайного положения.