Израиль заявил, что действует против «Хезболлы» в одиночку

Израиль заранее предупредил США о подготовке удара по «Хезболле». Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на израильского чиновника.
По данным издания, предупреждение прозвучало после получения сообщений о грядущей атаке со стороны ливанского движения.
«Израиль действует против «Хезболлы» в одиночку, но в полной координации с США», — заявил собеседник издания.
Израильский чиновник также рассказал Axios, что Израиль получил разведданные о готовящейся атаке своей территории. После этого Тель-Авив предупредил США о намерении нанести превентивный удар.
Незадолго до этого представитель «Хезболлы» заявил, что ливанское движение готово дать жесткий ответ на атаки со стороны Армии обороны Израиля, если в результате ударов пострадают мирные жители Ливана. В настоящее время «Хезболла» находится в состоянии максимальной готовности.
В свою очередь около ста истребителей ЦАХАЛ подорвали тысячи ракет шиитского движения «Хезболла», хранившихся в контейнерах на территории Ливана.
Ранее в Израиле на двое суток ввели режим чрезвычайного положения.