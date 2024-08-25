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Следователи завели уголовное дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на белгородское село Ракитное

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Сергей Бобылев/РИА Новости

После обстрела села Ракитное в Белгородской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что в результате атаки не выжило пять мирных жителей, а также получили ранения 12 человек, среди которых трое несовершеннолетних. По данному факту возбудили дело о теракте.

Накануне вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ были повреждены дома и автомобили в трех населенных пунктах.

До этого украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал закрытый аэропорт в Белгороде.

22 августа украинские БПЛА атаковали два села в Белгородской области. Одной из целей стал населенный пункт Ясные Зори, где в результате сброса взрывного устройства с дрона был поврежден один частный дом и легковой автомобиль. Как рассказал Гладков, в здании оказались выбиты окна. Он добавил, что еще один беспилотник взорвался в селе Веселая Лопань. Здесь также был поврежден частный дом. При этом никакой информации о раненых не поступало.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Обстрелы Белгородской области
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