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Экс-премьер РФ назвал события в Курской области войной с НАТО

Степашин назвал события в Курске свидетельством полномасштабной войны НАТО с РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Нападение на Курскую область свидетельствует, что спецоперация на Украине превратилась в полномасштабную войну НАТО с Россией. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Когда принималось решение Совбезом в 2022 году о начале спецоперации, никто не рассчитывал, что мы будем воевать со всей НАТО. Именно воевать», — подчеркнул экс-премьер РФ.

Степашин добавил, что боевые действия, которые в настоящее время ведутся на фронте, несоизмеримы с понятием «специальная военная операция». Бывший премьер в качестве примера указал на события в Курской области.

По словам Степашина, ситуация, которая сложилась в регионе, показала, насколько для РФ важна «военная составляющая». Экс-премьер выразил надежду, что у оборонного ведомства страны «есть в запасе задумки», поскольку «война стала совершенно другой».

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО вторглось в Россию. Экс-американский разведчик заявил, что атака Вооруженных сил Украины на территорию Курской области была скоординирована Североатлантическим альянсом.

Ранее политолог раскрыл уловку НАТО, позволяющую не воевать с Россией напрямую.

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