Губернатор Курской области сообщил об уничтожении четырех ракет

В Курской области сбили четыре ракеты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он пояснил, что снаряды сбили поздним вечером накануне. Глава области поблагодарил бойцов противовоздушной обороны (ПВО).

Этим же утром украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Также 25 августа украинские солдаты обстреляли поселок Ракитное в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, из-за действий ВСУ пострадали трое детей и девять взрослых. Более того, еще пятерых мирных жителей спасти не удалось.

Накануне дроны ВСУ атаковали село Байцуры, которое также находится в Белгородской области. В результате в населенном пункте загорелся один из частных жилых домов. Огонь охватил крышу здания, но членам отряда добровольной пожарной охраны (ДПД) удалось оперативно ликвидировать пламя.

Ранее вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области.