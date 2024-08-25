«Хезболла» планировала атаковать аэропорт Бен-Гурион

Шиитское движение «Хезболла» планировало атаковать аэропорт Бен-Гурион. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на израильское издание Ynet.

Также сообщалось о предполагаемом намерении шиитской группировки поразить другие стратегические цели в Тель-Авиве.

При этом ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал о ночных попытках «Хезболлы» ударить по Хайфе. Всего утром 25 августа «Хезболла», по собственным заявлениям, выпустила по Израилю свыше 300 БПЛА и ракет.

До этого сообщалось, что израильские истребители продолжают наносить удары по целям на юге Ливана.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

Эскалация отношений между сторонами достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. В ответ 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

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