В Израиле заявили о продолжении атак на объекты «Хезболлы» на юге Ливана

Израильские военные продолжают наносить удары по объектам на юге Ливана ради «устранения угроз». Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Из публикации следует, что в операции принимают участие несколько десятков истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) еврейского государства.

«Самолеты <...> в настоящее время наносят удары по целям в различных местах на юге Ливана. Мы продолжаем устранять угрозы и наносить интенсивные удары по террористической организации «Хезболла», — говорится в заявлении.

Утром 25 августа в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что израильские власти получили информацию о подготовке «Хезболлы» к масштабному нападению на еврейское государство. В связи с этим командование армии страны приняло решение нанести превентивные удары по объектам ливанского движения. Комментируя ситуацию, официальный представитель израильских войск Даниэль Хагари назвал соответствующую операцию «актом самообороны».

В ответ «Хезболла» начала бить по территории Израиля. Пресс-служба движения заявила, что члены «Хезболлы» выпустили по военным объектам в еврейском государстве более 320 ракет.

Ранее министры обороны Израиля и США обсудили удары по объектам на юге Ливана.