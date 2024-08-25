Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: в небе над Белгородской областью уничтожили дрон ВСУ

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

По данным ведомства, ночью на территории региона сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты ликвидировали один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <...> на объекты на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

25 августа украинские солдаты обстреляли поселок Ракитное в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, из-за действий ВСУ пострадали трое детей и девять взрослых. Более того, еще пятерых мирных жителей спасти не удалось.

Накануне дроны ВСУ атаковали село Байцуры, которое также находится в Белгородской области. В результате в населенном пункте загорелся один из частных жилых домов. Огонь охватил крышу здания, но членам отряда добровольной пожарной охраны (ДПД) удалось оперативно ликвидировать пламя.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по аэропорту в Белгороде.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами