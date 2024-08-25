В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

По данным ведомства, ночью на территории региона сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты ликвидировали один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <...> на объекты на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

25 августа украинские солдаты обстреляли поселок Ракитное в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, из-за действий ВСУ пострадали трое детей и девять взрослых. Более того, еще пятерых мирных жителей спасти не удалось.

Накануне дроны ВСУ атаковали село Байцуры, которое также находится в Белгородской области. В результате в населенном пункте загорелся один из частных жилых домов. Огонь охватил крышу здания, но членам отряда добровольной пожарной охраны (ДПД) удалось оперативно ликвидировать пламя.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по аэропорту в Белгороде.