«Хезболла» объявила о конце серии ответных ударов по Израилю

В пресс-службе шиитского движения «Хезболла» сообщили об окончании первого этапа ответного удара по Израилю. Об этом пишет РИА Новости.

По данным членов ливанского движения, они поразили 11 военных целей.

В пресс-службе пояснили, что обстрел совершили в ответ на израильскую атаку на южный пригород Бейрута в конце июля, в результате которой не стало высокопоставленного командира движения Фуада Шукра.

До этого израильская армейская пресс-служба сообщала, что истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Этот шаг был предпринят в связи с информацией о подготовке ракетного обстрела израильской территории.

22 августа Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В сообщении оборонного ведомства отмечается, что в районе Шихин были обнаружены боевики «Хезболлы», которые ранее обстреливали район Зарита. В ответ ЦАХАЛ нанесли удар по зданию, где находились члены движения. Также был атакован военный объект «Хезболлы» в Кфаркела, а артиллерия обстреляла районы Айта аш-Шаб и Альма-эль-Хаеб.

Ранее Байден переговорил с Нетаньяху о прекращении огня в Газе.