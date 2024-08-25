Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» объявила о конце серии ответных ударов по Израилю

«Хезболла» заявила об окончании первого этапа ответного удара по Израилю

close
100%
Global Look Press

В пресс-службе шиитского движения «Хезболла» сообщили об окончании первого этапа ответного удара по Израилю. Об этом пишет РИА Новости.

По данным членов ливанского движения, они поразили 11 военных целей.

В пресс-службе пояснили, что обстрел совершили в ответ на израильскую атаку на южный пригород Бейрута в конце июля, в результате которой не стало высокопоставленного командира движения Фуада Шукра.

До этого израильская армейская пресс-служба сообщала, что истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Этот шаг был предпринят в связи с информацией о подготовке ракетного обстрела израильской территории.

22 августа Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В сообщении оборонного ведомства отмечается, что в районе Шихин были обнаружены боевики «Хезболлы», которые ранее обстреливали район Зарита. В ответ ЦАХАЛ нанесли удар по зданию, где находились члены движения. Также был атакован военный объект «Хезболлы» в Кфаркела, а артиллерия обстреляла районы Айта аш-Шаб и Альма-эль-Хаеб.

Ранее Байден переговорил с Нетаньяху о прекращении огня в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами