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В Москву прибыли освобожденные из плена российские военные

Вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные, освобожденные из украинского плена, прибыли в Москву. Об этом пишет RT.

По информации журналистов, бойцов Вооруженных сил РФ встретила лично уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова.

Ожидается, что в ближайшее время солдаты пройдут медицинское обследование. После этого их либо направят на лечение и реабилитацию, либо разрешат вернуться домой к семьям.

24 августа РФ и Украина провели обмен пленными военнослужащими. Благодаря этому Москва вернула 115 российских бойцов, передав Киеву аналогичное число украинских солдат.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, обмен состоялся при посредничестве гуманитарного характера со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). При этом в первые часы после освобождения российские военные находились на территории Белоруссии.

Позже ситуацию прокомментировала Москалькова, которая пообещала продолжить прилагать усилия по возвращению захваченных бойцов ВС РФ домой. В то же время омбудсмен поздравила родственников и знакомых освобожденных военнослужащих с этим событием.

Ранее в РФ предложили ограничить участие иностранных наемников в обменах пленными с Украиной.

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