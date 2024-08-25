«Хезболлах» начало наносить ответные удары по Израилю

Ливанское движение «Хезболлах» начало наносить ответные удары за израильскую атаку на пригород Бейрута в конце июля. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы движения.

В июльской израильской атаке был уничтожен высокопоставленный командир движения Фуад Шукр.

Целью атаки «Хезболлах» является определенный военный объект, который будет объявлен позже.

Утром 25 августа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о выявлении подготовки «Хезболла» мощной атаки на Израиль и в ответ наносит удары по позициям движения.

Вечером 30 июля израильские военно-воздушные силы нанесли удар по району в Бейруте, где, как утверждали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), находился один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла». По данным СМИ, было слышно три мощных взрыва в районе Харет Хрейк — ракеты разорвались рядом с больницей Бахман. Позже в «Хезболла» подтвердили, что в здании, по которому пришелся удар израильской армии, находился Фуад Шукр.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

Ранее США выяснили, как Израиль ликвидировал «Призрака» из «Хезболлы».