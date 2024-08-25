ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибшие

В результате ночной атаки украинской армии по поселку Ракитное в Белгородской области погибли пять мирных жителей, 12 человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«К огромному горю, вражеский обстрел унес жизни пятерых мирных жителей. В результате обстрела получили ранения 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. 12-летнему мальчику медицинская помощь оказана на месте, лечение будет проходить амбулаторно», — сообщил Гладков.

Вечером 24 августа Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ в регионе были повреждены дома и автомобили в трех населенных пунктах.

До этого украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал закрытый аэропорт в Белгороде.

22 августа украинские БПЛА атаковали два села в Белгородской области. Одной из целей стал населенный пункт Ясные Зори, где в результате сброса взрывного устройства с дрона был поврежден один частный дом и легковой автомобиль. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в здании оказались выбиты окна.

Он добавил, что еще один беспилотник взорвался в селе Веселая Лопань. Здесь также был поврежден частный дом. При этом никакой информации о раненых не поступало.

Ранее Владимир Путин встретился с руководством группировок ВС РФ.