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Два срочника из Свердловской области остаются в плену ВСУ

Мерзлякова: два срочника из Свердловской области остаются в украинском плену

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Alexey Pavlishak/Reuters

Два солдата-срочника из Свердловской области находятся в украинском плену после захвата в Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«В нашем списке еще двое ребят, которых мы считаем задержанными, и просим обменять. Все это срочники», — написала она.

При этом она отметила, что двух срочников все же удалось обменять.

24 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила, что РФ вернула захваченных в плен в Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских солдат срочной службы.

До этого сообщалось, что силами министерства обороны России 24 августа был проведен очередной обмен военнопленными, из украинского плена в РФ вернулись 115 солдат, проходивших срочную службу на границе Курской области. Об этом рассказал представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. По его словам, на Украину вернулось 115 бойцов ВСУ.

Ранее Рамзан Кадыров назвал число спасенных из окружения срочников в Курской области.

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