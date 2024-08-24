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Зеленский назвал цель нападения ВСУ на Курскую область

Зеленский: атака ВСУ под Курском сделана не для усиления позиций на переговорах

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что Киев пошел в атаку на Курскую область ради «усиления переговорной позиции». Слова политика приводит украинское издание «Страна».

«Кто-то говорит, что мы разыгрываем карту для диалога. Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, как дипломатично мы идем к справедливому миру и до окончания войны», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что Украина, проводя атаку на приграничный российский регион, стремилась «пополнить обменный фонд». Кроме того, по словам украинского президента, атака на Курскую область была предпринята, чтобы якобы предотвратить наступление сил РФ на Сумскую область.

До этого офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Глущенко выразил другое мнение на тему атаки на Курскую область. По его словам, целью вторжения в регион являлась попытка Киева «удивить всех». Украинский боец описал поставленную перед командованием украинской армии задачу фразой «отчебучить, чтобы все офигели».

Ранее Зеленский пообещал россиянам горя.

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Атаки на Курскую область
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