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Немецкий эксперт оценил успех операции ВСУ в Курской области

Военный аналитик Реммель: эффективность наступления ВСУ на Курск минимальна

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военный аналитик Хендрик Реммель выразил скептическое отношение к операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Свое мнение эксперт озвучил в интервью немецкому изданию ZDF.

«Русские не вывели из своего оперативного фокуса ни одного существенного боевого подразделения. Они по-прежнему оказывают крайнее давление на Донбасс», — заявил Реммель.

Аналитик подчеркнул, что украинское руководство могло использовать операцию в Курской области с целью сигнализировать коллективному Западу о необходимости новых поставок военной помощи для ВСУ. По мнению эксперта, политические выгоды от этого наступления «почти достигли своего пика».

Реммель отметил, что украинской армии в настоящее время якобы по-прежнему удается блокировать доступ Вооруженных сил РФ к определенной части Курской области. Эксперт считает, что там силы украинской армии все еще могут относительно свободно передвигаться. Аналитик утверждает, что даже несмотря на это атаки Киева «пространственно ограничены», в том числе с учетом средств, которые ВСУ используют в этом районе.

Незадолго до этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы его подразделения успешно предотвращают попытки контратак ВСУ в Курской области.

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