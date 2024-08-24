Появилось видео уничтожения беспилотника у яхт-клуба в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале видео процесса планового уничтожения беспилотника, во время осмотра которого взрывотехники обнаружили неразорвавшийся боезаряд.

Губернатор города добавил, что из-за наличия боезаряда перевозка найденного беспилотника была опасна. Из-за этого приняли решение уничтожить дрон на месте его обнаружения.

Развожаев поблагодарил бойцов ОМОН «Беркут-С» Росгвардии, специалистов Спасательной службы Севастополя, пиротехников и сотрудников МЧС России по городу, а также сотрудников городского УМВД за оперативную и слаженную работу.

Данный беспилотник прибило утром 24 августа к пирсу яхт-клуба. Как отметил Развожаев, летательный аппарат подавили силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и он упал в акваторию по время одной из атак ВСУ на город. Губернатор Севастополя опубликовал фотографии с места происшествия.

Ранее ВСУ запустили в сторону Крыма ракеты-обманки.